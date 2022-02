População de Marechal Thaumaturgo recebe atendimento do Programa Saúde Itinerante

Dona Raimunda Nonata Rodrigues chegou cedo à Unidade Mista de Saúde de Marechal Thaumaturgo, nesta sexta-feira, 18. Moradora do Seringal Betânia, às margens do Rio Juruá, a ribeirinha de 63 anos de idade estava entre os selecionados para receber os atendimentos oferecidos pelo Programa Saúde Itinerante.

Além do exame de ultrassonografia da mama, Raimunda também passou pela testagem rápida para covid-19. “Eu me consultei ontem com a doutora e ela já marcou meu exame para hoje. É uma bênção de Deus ter uma oportunidade dessa”, comentou.

Marcos Souza da Silva teve seu abdômen examinado por meio de ultrassonografia. Ele procurou ajuda médica após sentir incômodos constantes na região da barriga. “Sabemos o quanto é difícil ter esse atendimento e fico feliz pelo governo ter disponibilizado isso aqui para nós. Se não fosse isso, eu teria que sair daqui do município e ir para Cruzeiro do Sul”, declarou.

O Saúde Itinerante é um programa do governo do Acre e está sob a coordenação da Secretaria de Estado de Saúde. A iniciativa tem como principal objetivo levar uma série de atendimentos aos municípios e comunidades de difícil acesso.

Desta vez, os moradores de Marechal Thaumaturgo estão sendo contemplados com a oferta de exames de endoscopia, ultrassonografia, testagem rápida e PCR para covid-19. Também estão sendo realizadas consultas com médicos especializados em pediatria, ginecologia e endoscopia.

De acordo com a coordenadora de Saúde da Regional Juruá e Tarauacá-Envira, Catiana Rodrigues, os atendimentos serão concluídos neste sábado, 19. A estimativa é alcançar mais de 300 pessoas com os serviços disponibilizados pela ação itinerante.

“Esse é mais um compromisso do governo do Estado, oferecer atendimento de qualidade em locais de difícil acesso, como é o caso de Marechal Thaumaturgo. A maioria desses exames não é oferecida aqui e, com isso, estamos evitando que essas pessoas saiam do município”, afirmou.