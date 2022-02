Sabrina Low revela que conversas com Whindersson vazaram sem seu consentimento

A modelo Sabrina Low, affair de Whindersson Nunes, vem sendo alvo de muitos ataques nas redes sociais, desde que suas conversas íntimas com o humorista vazaram nas redes sociais. Nela, Whindersson chega a dizer que a loura é “uma delícia” e que “os dois na cama é tipo um sorvete de óreo. Muito gostoso”.

Procurada pela coluna, Sabrina diz já saber quem foi o responsável por divulgar os prints das conversas para páginas de fofocas no Instagram, porém ainda está em busca de conseguir provas antes de acusar a pessoa publicamente.

“Foi sem meu consentimento. Estou assimilando tudo que aconteceu. Não posso afirmar ainda quem foi sem provas, e é isso que estou buscando”, afirma a modelo.

Ainda segundo Sabrina, ela chegou a ter uma conversa séria com Whindersson Nunes após os prints terem vindo à tona. “Nós conversamos sobre isso, mas prefiro não dar detalhes disso, pois já fui muito atacada”, afirma.

A modelo está envergonhada com a exposição de sua intimidade com Whindersson. “Foi uma intimidade exposta, me senti envergonhada. E é uma intimidade dos dois, não foi só a dele”.

A influencer ainda não sabe se vai entrar com ação judicial contra as páginas de fofoca que divulgaram as conversas privadas. “Ainda não pensei sobre isso, estou assimilando tudo pra saber que caminhos seguir”.

Por fim, Sabrina Low disse ter ficado extremamente assustada com a enorme repercussão dos prints vazados nas redes sociais. “Eu não esperava. Quero seguir minha vida e deixar esse episódio pra trás”, finalizou.

Whindersson reagiu ao vazamento

Após os prints da conversa se tornarem públicos, Whindersson Nunes se pronunciou e se mostrou indignado com a situação. “Não estou seguro nem no meu próprio celular. Lutei com o Popó pra ver se ele me matava mesmo”, desabafou o humorista.

Whindersson também deixou um comentário na página que divulgou as conversas e ameaçou entrar com uma ação judicial. “Nem no meu próprio celular eu tenho privacidade. Dez páginas de conversa sem nenhum contexto postadas em uma página com um milhão de seguidores. Se alguém acha isso normal, me perdoem, mas eu não acho . Ainda bem que hoje é crime e se resolve na Justiça. Extrapolaram os limites da noção. Todo dia um motivo para eu parar”, escreveu ele.