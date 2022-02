Sicredi Biomas faz 33 anos e celebra com uma campanha promocional que sorteará 380 mil reais em prêmios

A Cooperativa Sicredi Biomas, que possui agências e diversos escritórios de negócios espalhados no estado do Acre, além de Mato Grosso e Amazonas, comemora neste dia 28 de janeiro 33 anos de fundação.

A Sicredi Biomas que tem em sua missão desenvolver a comunidade onde atua, tem crescido exponencialmente no estado do Acre, por disseminar fortemente a força do cooperativismo, ganhando cada vez mais adesões por sua confiabilidade e transparência, se tornando um grande parceiro da comunidade e de seus cooperados sempre atuando com ações sociais surpreendentes na comunidade local como arrecadações de donativos, doações na última enchente, projetos sociais voltados a educação e muitos outros.

Para a comemoração de aniversário lança a campanha “Juntos Vamos Além” e sorteará 32 prêmios avaliados em mais de R$ 380 mil, entre eles smartphones e poupanças Sicredi no valor de R$ 8 mil e um carro 0 KM, o sorteio será entre os associados que realizarem operações financeiras referentes a alguns produtos e serviços, rendendo uma quantidade de números da sorte com diversas possibilidades de ganhar.

O presidente da Sicredi Biomas, Eduardo Ferreira, conta que a promoção é uma forma de a cooperativa presentear e retribuir toda a confiança depositada pelos associados na instituição ao longo dessas mais de três décadas de atuação. “É muito significativo para nós fazermos parte das conquistas e realizações dos nossos associados. Com essa campanha a gente agradece os associados pelos investimentos realizados na nossa Cooperativa”, destacou.

Para o gerente Regional de desenvolvimento Uelligton Júlio essa data vem celebrar a ascensão da comunidade frente ao cooperativismo “Uma grande alegria poder está completando 33 anos de história, onde 23 pessoas com muitas dificuldades e grandes sonhos fundaram essa instituição financeira cooperativa, talvez não imaginavam a proporção e grandiosidade em fazer a diferença na vida de muitas pessoas realizando sonhos e movimentando a economia dos municípios atendendo as necessidades de nossos associados, para marcar esse momento a campanha “Juntos vamos além” traz a possibilidade de premiar nossos associados, já que eles são verdadeiros protagonistas dessa grande festa” finaliza Uelligton Júlio.

Sobre a Cooperativa

A Sicredi Biomas está atuando há 32 anos contribuindo com a qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Tem área de atuação em 15 municípios de Mato Grosso, todos os 22 do Acre e mais 22 municípios do sul do Amazonas. Teve resultado financeiro em 2020 de mais de 48,7 milhões de reais e administra um montante de mais 1,3 bilhões de reais.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,9 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 23 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).