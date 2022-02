Veja como está a situação do filho do Goleiro Bruno com Eliza Samúdio, 12 anos depois

O nome do goleiro Bruno foi parar em um dos assuntos mais comentados do Twitter nos últimos dias. Isso porque, de acordo com o site Extra, o menino, filho também de Eliza Samúdio, vai completar 12 anos na próxima quinta-feira, 10 de fevereiro. No entanto, ele nunca recebeu pensão do pai e vive em uma situação crítica.

Para quem não sabe, o Goleiro Bruno acabou sendo condenado a 22 anos e três meses pelo homicídio triplamente qualificado de Eliza. Quando o menino tinha apenas 4 meses de vida, a mãe desapareceu e nunca teve o corpo encontrado. Desse modo, a criança chegou até a ser sequestrado e mantida em cárcere privado na época do crime. No entanto, acabou sendo resgato e criado pela avó.

Vó de Bruninho abre ação judicial contra goleiro Bruno

A avó de Bruninho, contou ao G1 que Bruno nunca demonstrou interesse em reaproximar do filho. “Ele [goleiro Bruno] nunca demonstrou nenhum interesse em se aproximar, em saber se [Bruninho] está vivo ou morto, em que situação em que está”, disse ela que abriu um processo judicial sobre a pensão alimentícia.

“Me sinto entristecida pelo que ele fez com a Eliza… E está refazendo a vida dele. Mas que Deus o abençoe, que ele refaça a vida dele mesmo, porque ele vai ter que pagar a pensão do filho”, diz a avó de Bruninho.