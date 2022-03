Acreano Weverton é convocado mais uma vez pela seleção para enfrentar Chile e Bolívia nos campos

O goleiro acreano Weverton Pereira, de 34 anos, foi um dos três convocados pela seleção brasileira, nesta segunda-feira (21), para os próximos jogos contra Chile e Bolívia, pelas eliminatórias.

A partida entre Brasil e Chile acontece na quinta-feira, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. Já o duelo contra a Bolívia será na próxima terça-feira, no mesmo horário, em La Paz.

Além de Weverton, do Palmeiras, no grupo de goleiros estão os jogadores Alisson, do Liverpool, e Everson, do Atlético-MG.

O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo e descobrirá os adversários no Catar em sorteio realizado pela Fifa no dia 1º de abril. Vale lembrar que a Seleção ainda terá de realizar a partida contra a Argentina, válida pela 6ª rodada das Eliminatórias, que acabou suspensa após intervenção de agentes da Anvisa e da Polícia Federal. O clássico ainda não tem data para ocorrer.

O acreano ganhou destaque na imprensa nacional há duas semanas. No gramado, após uma partida contra o Guarani, o goleiro e a esposa Jaqueline falaram sobre a chegada do segundo filho do casal e depois abriram uma caixa com balões na cor azul. O nome escolhido foi Olavo, em homenagem ao avô do jogador.