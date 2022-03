Alexandre Nero parou de usar drogas após o nascimento dos filhos

O ator Alexandre Nero revelou que parou de usar drogas após o nascimento dos filhos, Noá e Inã. Em entrevista ao jornal O Globo, ele disse que tentou “ser uma pessoa melhor”.

“Parei com todas as drogas lícitas ou ilícitas, faço exercício, cuido da alimentação, passei a fazer análise seriamente. Era um cara muito explosivo, não tinha paciência com criança, comecei a ler sobre pedagogia. A estabilidade profissional e financeira é o lado bom. A parte física é a pior. Comecei a malhar para segurar meu filho no colo, agachar para brincar no chão. Eu não conseguia”, disse ele.