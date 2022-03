Andressa Suita posta 1ª foto com Gusttavo Lima após retomar casamento com cantor

Sem os filhos, o casal curtiu a paisagem do local. “Porto”, escreveu a influencer na legenda do registro em que apareceu sorrindo para o sertanejo. Até então, Andressa só havia compartilhado selfies carinhosas com Gusttavo em seus Stories.

FIM DO CASAMENTO DE ANDRESSA SUITA E GUSTTAVO LIMA

Andressa Suita e Gusttavo Lima se separaram em outubro de 2020. Na época, a youtuber contou que foi surpreendida pelo artista e comunicada pelo “embaixador” que o casamento tinha acabado. Segundo Andressa, Gusttavo não deu motivos e nem espaço para que ela conseguisse salvar a relação.

“Tínhamos problemas como qualquer outro casal. Mas nada a ponto de nos separar. O que me restou foi aceitar. Não que eu esteja de acordo, mas eu não tive outra escolha”, explicou.

De lá pra cá, foram diversos flagras e trocas de elogios nas redes sociais, aumentando os rumores da reconciliação.

RECONCILIAÇÃO DE ANDRESSA SUITA E GUSTTAVO LIMA

No início de 2021, Andressa e Gusttavo foram flagrados pela primeira vez juntos após rompimento durante passeio em Angra dos Reis, Costa Verde do Rio Janeiro. Pouco tempo depois, o cantor confirmou uma tentativa de volta com a modelo.

“Convidei Andressa para passar um fim de semana comigo, e ela veio. Em nome dos nossos filhos, resolvemos nos encontrar. Não podemos ficar inimigos. Tudo no tempo de Deus”, declarou na ocasião.

Nos últimos dias, o casal tem preferido manter a discrição e vivido um romance longe dos holofotes.