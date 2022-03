Após confirmar candidatura ao Governo, Jarude tem perfil no Instagram ‘hackeado’ e cria suspense

Dois dias depois de ter sua candidatura ao Governo do Acre confirmada pelo MDB, o vereador Emerson Jarude teve sua conta no Instagram ‘hackeada’ neste domingo (6).

Com 20,8 mil seguidores, o perfil ganhou um ar de mistério com uma fileira de fotos que se completam e mostram a silhueta do pré-candidato e questionam: “Cadê o Jarude?”, a foto de perfil também foi modificada para dar clima ao mistério e sua biografia também sofreu alteração e, com um emoji de robô, traz a mesma frase.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Emerson Jarude (@emersonjarude)

Nos stories, um vídeo de suspense foi postado com um relógio com contagem regressiva de 24h que mostra que o tal “sumiço” do vereador vai ser revelado na manhã de segunda-feira (7).

“Cadê meu governador?” e “Que suspense” são alguns dos comentários. Outros já entregam: “Vi hoje na academia”, a verdade é que o que está por traz da jogada de marketing será revelado apenas na segunda.