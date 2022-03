Após informações de desligamento da Casa Civil, Rômulo Grandidier pode brigar por vice de Gladson pelo PSDB

O anúncio de uma virtual saída do secretário Rômulo Grandidier (Casa Civil), marcada para o final desta semana, coincide com uma ficha de filiação que o secretário teria assinado na sede do PSDB-AC.

Rômulo teria, dentro da sigla, dois caminhos: ou entra na disputa para ser o vice de Gladson Cameli (PP-AC) ou fortalece a chapa de deputado federal. Fontes ligadas ao Palácio afirmam que há uma forte articulação para que Rômulo venha a ser anunciado como o vice da chapa progressista.

Já um insider ligado ao partido conta que um dos compromissos do atual governo estadual é esforço imedido para que o ninho tucano construa, no Acre, uma chapa competitiva na briga por vagas na Câmara Federal. O PSDB apoia a reeleição de Gladson Cameli.

Caso a prioridade da sigla, que é montar a chapa de federal, estivesse com status de missão cumprida, arriscaria dizer que Rômulo entraria num terceiro jogo, que é o do suplente ao Senado, já que uma reunião com a nacional do partido abriu precedente para que a sigla indicasse um nome para suplência de Márcia Bittar, que tem apoio irrestrito dos tucanos brasilienses.

Nem o secretário Rômulo, nem o presidente regional do PSDB-AC, Manoel Pedro, se pronunciaram até agora.

