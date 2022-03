Ataque russo na fronteira com a Polônia deixa mais de 30 mortos

A Rússia atacou por via aérea, neste domingo (13/3), uma base militar em Yavoriv, na região de Lviv, cerca de 25 km da fronteira com a Polônia.

De acordo com a administração de Lviv, 35 pessoas morreram e 130 ficaram feridas. Segundo o comunicado, a base foi atacada com oito mísseis.

A base atingida é o Centro Internacional de Manutenção e Segurança da Paz que treina soldados para missões de paz e também faz exercícios conjuntos com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

O ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, disse pelo Twitter que instrutores estrangeiros trabalham no local, mas não informou se algum deles estavam presente no momento do ataque. “Este é um novo ataque terrorista à paz e segurança perto da fronteira da OTAN”, classificou.