Bandidos invadem casa de Dandara Mariana e pais são feitos reféns

A família prestou queixa na delegacia e o caso segue sob investigação. Mesmo com guarita 24h, o segurança noturno não percebeu nenhuma movimentação suspeita. Sinais de arrombamento também não foram identificados.

Entenda o assalto

Segundo o relato, os assaltantes, encapuzados e vestidos de preto, entraram pela porta da sala e foram para o quarto da atriz anunciar o assalto. Neste momento, pediram por joias e dinheiro, além de questionar se tinha mais alguém na casa.

A artista, então, guiou os homens para o quarto do irmão, que foi amarrado com uma fita nos punhos. Em seguida, Dandara fechou as cortinas da casa e os assaltantes amarraram os pais da atriz, Romeu e Beth. A família foi alocada no quarto da famosa e seguiu vigiada por um dos ladrões.

O assalto demorou cerca de uma hora, com os bandidos revirando a casa. Levaram celulares, laptop, tênis, relógios, cordões, caixinhas de som, câmeras e óculos. Segundo a atriz, antes de sair, os homens ainda tiraram uma foto com Dandara e a família, em tom de deboche.