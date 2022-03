Biden: “Confronto direto entre Otan e Rússia é a 3ª Guerra Mundial”

Ao participar de um evento do Partido Democrata, na Filadélfia, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mandou duros recados ao mandatário russo, Vladimir Putin.

Nesta sexta-feira (11/3), em pronunciamento transmitido ao vivo pela tevê, Biden foi categórico ao condenar o conflito no Leste Europeu e alertou paras as consequências de uma eventual escalada da guerra para outros países.

“Quero ser claro: defenderemos cada centímetro do território da Otan, mas não vamos travar uma guerra contra a Rússia na Ucrânia. Um confronto direto entre a Otan e a Rússia é a 3ª Guerra Mundial. E algo que devemos nos esforçar para evitar.

I want to be clear: We will defend every inch of NATO territory with the full might of a united and galvanized NATO.

But we will not fight a war against Russia in Ukraine.

A direct confrontation between NATO and Russia is World War III. And something we must strive to prevent.

— President Biden (@POTUS) March 11, 2022