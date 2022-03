Conheça as vantagens dos streamings de games e algumas opções

Você já ouviu falar nos streamings de games? Estamos no século da tecnologia e da modernização de serviços e produtos por meio da internet. Assim, as pessoas vivem constantemente com a revolução digital a qual transforma produtos físicos em digitais.

E isso foi o que aconteceu com a música e com o cinema, por exemplo, os quais migraram de CDs, fitas VHS e, até mesmo, cinema para plataformas de streamings. Assim, os serviços de streamings são a grande sensação de entretenimento do século XXI.

Pois ao assinar um desses serviços, por meio de uma taxa mensal acessível, o cliente tem acesso ilimitado a um vasto catálogo de séries e filmes ou músicas. Isso só depende de qual produto é oferecido pelo streaming.

No entanto, atualmente, grande parte do mercado é movida por videogames e pelos seus jogos eletrônicos. Ou seja, essa indústria de games é líder no setor de entretenimento e movimentou mais de 175 bilhões de reais no ano de 2021.

E isso fez com que a forma de se consumir os games tenham mudado. Pois, anteriormente, os gamers compravam o console e cada jogo de forma separada, de modo que muitas vezes gastavam aproximadamente R$200 em apenas um jogo.

Dessa forma, os jogos seguiram a tendência de outras formas de entretenimento e mudaram sua maneira de serem consumidos. Isso é, atualmente, também há streamings especializados em jogos eletrônicos.

Portanto, há diversas plataformas de streaming de jogos eletrônicos disponíveis para o público. Conheça algumas delas e como elas funcionam, continue com a leitura!

Por que assinar um streaming de jogos?

Nos dias de hoje, os serviços de streaming são a opção mais rentável para quem quer uma vasta opção de entretenimento por um preço fixo. Desse modo, é possível acessar um catálogo online de jogos eletrônicos, assim como variadas opções de músicas, filmes e séries.

Afinal, os preços dos games eletrônicos sobem consideravelmente a cada ano que passa e isso por conta da inflação e do preço do dólar. Por exemplo, o jogo “Far Cry 5” em 2018 custava R$160, já “Far Cry 6”, de 2021, tem o preço acima de R$250.

No entanto, ao assinar um streaming de jogos, o gamer terá acesso a diversos títulos por uma mensalidade muito mais acessível do que o preço de um jogo. Continuando no exemplo de “Far Cry”, todos os jogos dessa franquia estão disponíveis no streaming Ubisoft+ por R$50 mensais.

Portanto, a grande vantagem de um streaming de jogos é oferecer centenas de títulos por um único e acessível preço. Com isso, o jogador pode escolher jogar qualquer jogo e a qualquer hora que desejar.

E tudo isso sem precisar de um consumo de memória e permite que o gamer acesse o streaming de onde quiser. Afinal, os progressos dos jogos ficaram vinculados à conta do jogador e não ao console, assim como as plataformas funcionam em qualquer dispositivo.

No entanto, para conseguir usar um streaming de games é essencial uma boa conexão de internet. E essa internet precisa ser banda larga com diversos gigas, assim como com uma grande taxa para downloads e uploads.

Portanto, por conta dos seus benefícios financeiros e de número de jogos, os adeptos aos streaming de games não para de aumentar. E, com isso, surgem várias plataformas empenhadas em conquistar novos usuários.

Conheça algumas opções de streaming de games

Dentre as diversas possibilidades no mercado, há alguns serviços de streaming que se destacam dos outros, conheça-os.

Xbox Game Pass

Lançado em 2017, o Xbox Game Pass é o mais famoso de todos os serviços de streaming de games. Afinal, ele foi apelidado de “Netflix dos games” por conter mais de 200 títulos, seja para consoles, ou seja, para PC.

Dessa forma, o jogador pode ter acesso a franquias da Xbox e de outras empresas, como Halo, Madden, FIFA e HITMAN. E esses e outros títulos estão disponíveis por mensalidades que variam de R$29,99 a R$49,99. Sendo o valor mais caro abrangendo PC e consoles, e os mais baratos somente oferecem serviços para PC ou para consoles.

Playstation Now (PS Now)

O streaming de jogos da Sony foi lançado em 2014, no entanto ainda não chegou no Brasil. Há previsão de que esteja disponível em terras brasileiras ainda no ano de 2022 e ele é muito aguardado por aqui. Pois centenas de jogos do PS2, PS3 e PS4 estarão disponíveis nessa plataforma.

Para acessar esses jogos, o gamer precisará apenas de um console do Playstation ou de seu próprio computador.

No entanto, ainda não há informações sobre preços. Mas em Portugal a mensalidade é de 9,99 euros e a anuidade de 59,99 euros.

Ubisoft+

Para os jogadores que gostam dos títulos da Ubisoft como “Assassins Creed”, “Watch Dogs” e “Far Cry”, a empresa francesa criou seu próprio streaming. Desse modo, com essa plataforma o gamer tem acesso aos títulos mais recentes da Ubisoft e a mais de 100 jogos no PC. E todo esse catálogo é disponível no PC do usuário por R$49,99.

GeForce Now

Esse streaming é responsabilidade da Nvidia e mesmo que tenha sido lançada recentemente, em 2020, há mais de 2000 títulos em seu catalogo. No entanto, a diferença dele para os outros é que ele oferece qualidade na imagem dos jogos e não os jogos em si.

Isso significa que o jogador precisa comprar individualmente o jogo que te interessa. Assim, esse jogo ficará salvo na nuvem da empresa e o gamer poderá jogá-lo em qualquer dispositivo.

Também, esse serviço está em fase de implementação e, por hora, está disponível apenas o serviço gratuito com sessões de apenas 30 minutos. A inscrição de 1 e de 6 meses já esgotaram.

Nintendo Switch Online

O streaming da Nintendo apresenta os jogos clássicos e nostálgicos muito jogados entre os anos 1980 e 1990. Assim, o catálogo com mais de 100 jogos abrange títulos do NES e Super NES remasterizados. Sendo a maior mudança a capacidade de salvar as partidas.

Assim, há títulos clássicos como “Super Mario”, “Tetris”, “Pac-Man” e “Donkey Kong”. No entanto, para jogar o gamer precisa do console Nintendo Switch ou de um aplicativo em seu celular.

A assinatura individual mensal é de R$20, R$40 para 3 meses e R$100 para doses meses. Mas há a opção da assinatura familiar, com até 8 usuários, que custa R$175 por 12 meses.