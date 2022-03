Copa do Mundo 2022: veja as seleções classificadas

A Copa do Mundo de 2022 já tem 19 de seus 32 participantes conhecidos. O Mundial vai ser no Catar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro do ano que vem. Confira quem está garantido na competição até o momento:

Catar

Seleção anfitriã.

Estádio Lusail, palco da final da abertura e da final da Copa do Mundo 2022 no Catar — Foto: Divulgação/Comitê Organizador Catar 2022

Alemanha

Líder do Grupo J das eliminatórias europeias.

Müller e Havertz comemoram gol na goleada da Alemanha contra Macedônia do Norte — Foto: Valdrin Xhemaj/EFE

Dinamarca

Líder do Grupo F das eliminatórias europeias.

Jogadores da Dinamarca comemoram gol sobre a Áustria nas Eliminatórias — Foto: AFP

Brasil

Com a vitória sobre a Colômbia, garantiu ao menos o quarto lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas (os quatro primeiros vão para a Copa).

Comemoração do gol de Lucas Paquetá em Brasil x Colômbia — Foto: EFE/Sebastiao Moreira

França

A atual campeã mundial França conseguiu uma vaga antecipada na Copa de 2022 com uma histórica goleada sobre o Cazaquistão por 8 a 0, assegurando a primeira colocação no grupo D das eliminatórias da Europa.

Atual campeã mundial, França carimbou vaga no Catar — Foto: Reuters

A Bélgica conseguiu carimbar o passaporte para o Catar com uma rodada de antecedência nas eliminatórias europeias ao vencer a Estônia por 3 a 1, que garantiu a liderança do grupo E.

Bélgica celebra classificação para a o Mundial de 2022 — Foto: Getty Images

Croácia

A atual vice-campeã mundial garantiu sua sexta participação em Copas ao vencer o confronto direto com a Rússia por 1 a 0, na última rodada do Grupo H, graças a um gol contra de Kudryashov, aos 36 minutos do segundo tempo.

Jogadores e comissão técnica da Croácia comemoram classificação para a Copa do Mundo de 2022 — Foto: REUTERS/Antonio Bronic

Espanha

A Espanha selou sua classificação para o Catar com uma vitória em casa diante da Suécia em confronto direto pelo grupo B das eliminatórias europeias.

Espanha está garantida no Catar — Foto: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Sérvia

A vaga direta para a Copa de 2022 veio para a Sérvia com uma boa dose de emoção. A equipe venceu Portugal de virada, fora de casa, e roubou a liderança do grupo A nos acréscimos do último jogo da campanha.

Mitrovic celebra gol que classificou a Sérvia para a Copa do Mundo — Foto: Reuters

Inglaterra

Terminou as eliminatórias na liderança do Grupo I e confirmou a vaga com uma goleada de 10 a 0 sobre San Marino.

Harry Kane Inglaterra San Marino — Foto: Jennifer Lorenzini/Reuters

Suíça

Desbancou a Itália e ficou na liderança do Grupo C das eliminatórias. Garantiu a vaga com uma goleada por 4 a 0 sobre a Bulgária, enquanto a Azzurra só empatou por 0 a 0 com a Irlanda do Norte.

Jogadores da seleção da Suíça comemoram a classificação para a Copa do Mundo de 2022 — Foto: REUTERS/Arnd Wiegmann

Holanda

A Laranja Mecânica venceu a Noruega por 2 a 0 e terminou na liderança do Grupo G das eliminatórias.

Bergwijn e Memphis Depay comemoram vitória da Holanda contra a Noruega — Foto: Pascal Rossignol/Reuters

A Argentina tem 29 pontos nas eliminatórias sul-americanas e, com quatro rodadas para o fim, não vai terminar o torneio abaixo da quarta posição. Está no Catar.

Irã

A seleção iraniana foi a primeira equipe da Ásia a se garantir no Mundial como líder isolada do Grupo A das Eliminatórias. A classificação veio com uma vitória sobre o Iraque por 1 a 0.

Seleção do Irã garante vaga na próxima Copa do Mundo ao vencer o Iraque — Foto: Reuters

Coreia do Sul

A seleção sul-coreana chega para sua 11ª participação em Copas após bater a Síria pelo Grupo A das Eliminatórias asiáticas.

Heung-Min Son, atacante do Tottenham e estrela da Coreia do Sul — Foto: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

Japão

A seleção japonesa garantiu sua sétima participação consecutiva após vencer a Austrália em Sydney com dois gols no fim da partida.

Mitoma comemora um dos gols que garantiram vaga ao Japão na Copa do Mundo — Foto: Cameron Spencer/Getty Images

Arábia Saudita

Os sauditas comemoraram a classificação sem entrar em campo, já que a derrota da Austrália para o Japão assegurou pelo menos a segunda posição do Grupo B das eliminatórias asiáticas.

Seleção da Arábia Saudita está garantida na Copa do Mundo do Catar — Foto: Mark Kolbe/Getty Images

Equador

A seleção equatoriana garantiu vaga na Copa do Mundo do Catar na penúltima rodada das Eliminatórias da América do Sul, mesmo com a derrota por 3 a 1 para o Paraguai.

Seleção do Equador disputará a Copa do Mundo do Catar — Foto: Cesar Olmedo/Reuters

Uruguai

Com gol de Giorgian De Arrascaeta, o Uruguai venceu a importante partida contra o Peru, na penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, e se garantiu no Mundial de 2022.