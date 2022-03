Dia das Mulheres: coluna Pimenta no Reino lista os nomes femininos de maior destaque da política acreana

Dia da Mulher

Celebrado hoje, o Dia Internacional das Mulheres tem origem por conta de um incêndio que aconteceu em Nova York, no dia 25 de março de 1911, na Triangle Shirtwaist Company. A tragédia vitimou 146 pessoas: 125 mulheres e 21 homens. A história é considerada um dos marcos para o estabelecimento da data, que foi oficializada pela Organização das Nações Unidas na década de 1970.

Pioneiro

A atuação da mulher na política acreana é um caso à parte. O estado ostenta o título de ter sido o primeiro a ser governado por uma mulher. Iolanda Fleming (PMDB) foi a primeira governadora do país a assumir efetivamente um estado brasileiro, ela assumiu o governo do Acre em 1986 após a renúncia de Nabor Junior, que decidiu ser candidato ao Senado Federal naquele ano.

Destaques

Apesar do passado ter seus grandes momentos, é no presente que as mulheres mais tem se destacado no Acre. Com mandatos vistosos, seja em prefeituras, na Câmara Federal ou em câmaras municipais, as mulheres têm ocupado com primazia o ainda pouco espaço que ocupam.

Números

Os números de vagas ocupadas por mulheres não são muito animadores, assim como no restante do país. De 24 deputados estaduais, apenas três são mulheres. Na Câmara de Rio Branco, das 17 vagas de vereador, apenas duas são ocupadas por mulheres. É na Câmara Federal que a coisa muda de figura, das oito vagas, metade é ocupada por mulheres. É a maior bancada feminina proporcional de um estado no Brasil: Mara Rocha (PSDB), Perpétua Almeida (PCdoB), Jéssica Sales (MDB) e Vanda Milani (Solidariedade). Já no Senado, das três vagas, uma é feminina.

Socorro Neri

Começo a lista falando da primeira prefeita de Rio Branco. Socorro Neri (PSB), que foi eleita como vice na chapa de Marcus Alexandre (PT), assumiu a prefeitura em 2018, quando o titular foi disputar o Governo do Estado. A gestão de Socorro ficou marcada pela eficiência. A gestora concluiu obras e deixou as contas em dia para o seu sucessor, o atual prefeito Tião Bocalom (PP). Atualmente Neri é secretária de Estado de Educação, onde, assim como na Prefeitura, vem realizando um trabalho de destaque.

Michelle Melo

Vereadora mais votada da Capital na última eleição, a médica Michelle Melo (PDT) tem feito seu debute no parlamento municipal com muita desenvoltura. Mesmo em seu primeiro mandato, a vereadora se comporta como uma veterana e sabe todos os caminhos e atalhos da Casa, tanto é que mal entrou e já se elegeu vice-presidente do parlamento municipal. Situada na oposição do governo municipal, é uma verdadeira pedra no sapato do prefeito Bocalom.

Mailza Gomes

Primeira suplente de Gladson Cameli (PP) no Senado, Mailza assumiu o mandato quando Gladson se elegeu governador. De lá pra cá, a senadora vem “fazendo o seu nome”. Parlamentar que além de destinar emendas e recursos para o Acre, se mostrou também uma excelente estrategista política. É a presidente estadual do Progressistas e tem o aval da direção nacional para disputar o cargo novamente neste ano.

Perpétua Almeida

A deputada federal de quarto mandato, Perpétua Almeida (PCdoB), é uma das (se não a mais) políticas de maior carisma do Acre. A comunista é bem vista (e votada) no estado e tem um ótimo trânsito em Brasília. Certa vez, quando conversei com um diretor nacional de seu partido, o PCdoB, ele foi enfático: “A Perpétua é um fenômeno”.

Jéssica Sales

Outra política carismática que merece estar aqui nessa lista é a também deputada federal Jéssica Sales (MDB). De família tradicional da política acreana, é uma potência de votos no Juruá. Em tratamento contra um câncer de mama, a deputada não tem aparecido tanto quanto gostaria ou precisaria, já que quer o Senado este ano. E corre o risco de entrar.

Aleac

Na Aleac, a bancada é pequena, apenas três mulheres, ou seja, 12,5% das vagas. As deputadas Meire Serafim (MDB), que inclusive foi a mais votada do estado no último pleito, Antônia Sales (MDB) e Maria Antônia (Pros) tem tido mandados necessários para o Estado e para a Casa legislativa.

Fernanda Hassem

Quando o assunto é prefeitura, não tem pra ninguém, Fernanda Hassem (PT), de Brasileia, é uma política completa. Transita bem em todos os campos ideológicos e políticos, faz uma gestão de destaque e briga com unhas e dentes pela sua cidade. Tem muita coisa pra viver ainda dentro da política e um futuro promissor.