Estado doa madeira para famílias atingidas pela enchente do Rio Juruá

A madeira beneficiada, tábuas e pernas-mancas, será destinada a reforma de casas e a construção de trapiches para facilitar a circulação de pessoas em áreas alagadiças. O trabalho está sendo coordenado pelo Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), já que as madeiras são proveniente de doações e apreensões.

Registros da Prefeitura de Cruzeiro do Sul indicam mais de 30 mil pessoas atingidas pelo transbordamento do Rio Juruá. Portanto, a doação de madeira para ajudar na reconstrução das casas é fundamental no momento pós-enchente.

Os bairros mais atingidos foram Remanso, Miritizal, Várzea, Lagoinha e outros que compõem a região as margens do rio. A ocupação desses locais é antiga e, por se tratar de área alagadiça, as residências já são construídas com mais de um metro de altura, sendo os trapiches fundamentais para garantir a trafegabilidade dos moradores.

Para evitar transtornos no acesso a essas residências, serão construídos mais de 3 mil metros de trapiches, previstos no plano de ação conjunta entre governo, Sindusmac e Prefeitura de Cruzeiro do Sul, conforme esclareceu o diretor-presidente do Imac, André Hassem.

“A determinação do governo, por meio do Imac, foi centrar esforços para agilizar a doação da madeira, pois beneficiar as famílias atingidas pela alagação é a prioridade”, destacou Hassem.