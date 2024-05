Força Nacional começa a atuar hoje em 7 estados por segurança no CNU

Agentes da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) começam a atuar, nesta sexta-feira (3/5), em sete estados do país para dar segurança adicional ao Concurso Nacional Unificado (CNU), o “Enem dos Concursos”. A prova será aplicada nacionalmente no próximo domingo (5/5), mas o emprego da Força Nacional vai durar quatro dias, desta sexta até a próxima segunda-feira (6/5).

Apesar da calamidade causade pelas chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul, o governo optou por manter a data de aplicação do concurso em todo o país.

De acordo com as portarias assinadas pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, a Força Nacional será empregada na garantia da ordem pública e na segurança de pessoas e do patrimônio.

Os estados que terão o apoio da Força Nacional para o certame são: Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará e Roraima.

No Acre, a Força Nacional reforçará a segurança no município de Cruzeiro do Sul. No Amazonas, serão atendidos os municípios de Tabatinga, Coari, Lábrea, Tefé e São Gabriel da Cachoeira.

Em Mato Grosso, a ação ocorrerá em Alta Floresta. Em Mato Grosso do Sul, Corumbá é o município atendido. Em Roraima, as tropas estarão em Rorainópolis. No Pará, cinco municípios contarão com a presença da FNSP para fortalecer o ambiente de segurança para a aplicação das provas do CNU: São Félix do Xingu, Oriximiná, Santana do Araguaia, Monte Alegre e Redenção.

No Maranhão, não foram especificados municípios que serão atendidos.

Por motivos de segurança dos agentes e da população, o Ministério da Justiça não divulga o número do efetivo mobilizado nas operações.

O emprego da Força Nacional ocorrerá em articulação com os órgãos de segurança pública de cada estado, sob coordenação da Polícia Federal (PF) e em colaboração com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), que coordena a organização do CNU.

“Os agentes vão agir para evitar possíveis tumultos ou ameaças à integridade dos participantes. A presença da Força Nacional será crucial em casos de emergências. Nosso efetivo está preparado para fornecer uma resposta rápida e eficaz, além de garantir o bem-estar de todos os presentes”, disse o diretor da FNSP, Fernando Alencar.

Segurança também contra fraudes e vazamentos

Além disso, a Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência do Ministério da Justiça vai apoiar as ações contra fraudes e vazamento de informações das provas, em 228 municípios das 27 unidades federativas. Vão atuar as polícias Militar, Civil, Federal e Rodoviária Federal, além dos Corpos de Bombeiros Militares.

A segurança reforçada se deve ao fato de que este é o maior certame público já realizado no país, com 2,1 milhões de inscritos. Modelo novo de seleção pública, inspirado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o concurso vai escolher, de uma só vez, 6.640 profissionais para ocupar cargos em 21 órgãos públicos federais.

A prova abrangerá questões objetivas e dissertativas específicas para cada área de atuação, com aplicação em 228 cidades de todas as unidades federativas do Brasil.