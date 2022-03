Federação entre PT, PCdoB e PV ainda não definiu chapas para deputados no Acre

Federação

Apesar da federação entre PT, PCdoB e PV já ter sido aprovada pelas direções nacionais dos três partidos, aqui no Acre as siglas ainda não definiram como será o futuro delas no novo agrupamento. “Ainda não sentamos no Acre para falar de chapas proporcionais, Jorge Viana está conduzindo essa construção”, disse à coluna o presidente estadual do PT, Cesário Braga.

Apoios

Por falar em Cesário, o dirigente disse que tem recebido muitas adesões a sua pré-candidatura à Aleac. “Muitas adesões! Muita luta! Principalmente na base sindical!

Estamos construindo com os trabalhadores rurais, com o apoio dos companheiros e companheiras da FETACRE, com os STTRs de Assis Brasil, Xapuri, Capixaba, Senador Guiomard, Manoel Urbano, Feijó, Jordão, Porto Walter, Rio Branco (SIMPASA) e estamos construindo para avançar mais”, comemorou.

Novo presidente

Cesário inclusive vai deixar a presidência do PT muito em breve. Ele deve ser substituído pelo professor Manoel Lima, que atualmente ocupa a vice-presidência do PT no Acre. Braga deve se afastar do cargo para se dedicar a sua candidatura a deputado estadual.

Tempo

A falta de definição sobre os nomes que devem disputar as vagas para deputados federais e estaduais por cada partido é fruto da novidade desse novo mecanismo que é a federação partidária. Apesar disso, o tempo está passando e é preciso ter clareza dos objetivos da federação, e de cada partido individualmente, para que apresentem o quanto antes os nomes à população.

PSB

Ocorreu ontem, em Rio Branco, o Congresso Estadual do PSB no Acre. O evento reuniu os segmentos do partido e lideranças políticas de outras siglas, como Jorge Viana (PT), Sérgio Petecão (PSD), Shirley Torres (PV), Sanderson Moura (Psol), Marcio Batista (PCdoB) e Richard Brilhante (PDT). Cerca de 150 pessoas ocuparam o auditório do Hotel Nobile Suítes para prestigiar os socialistas.

Jenilson

Pré-candidato ao Governo do Estado pelo partido, o deputado estadual Jenilson Leite foi a estrela do evento. “Não podemos ter medo de falar de renovação e mudança, porque é isso que o nosso povo está esperando de nós. Essa luta que temos que fazer este ano precisa que cada um de nós compreendamos a importância do trabalho que já foi feito nesse estado, e que esses últimos 3 anos a vida do povo acreano piorou, e vem sendo afetada pela falta de rumo do atual Governo e nossa luta não é contra o Gladson, é para substituir um Governo que não vem apresentando soluções para o povo, um Governo que vem falhando na sua responsabilidade de melhorar a saúde do povo, apresentar melhorias para segurança e dar caminhos para nosso jovens”, disse o parlamentar.

Casamento

Quem não desiste nunca de ter o socialista no mesmo palanque é o senador Sérgio Petecão (PSD). E ontem não foi diferente, o senador encheu o médico e deputado de elogios. “Respeito a candidatura dele, é legítima. Tenho certeza que Jenilson como governador, o Acre estaria em boas mãos. Se ele chegar ao segundo turno, a nossa gente não precisa nem ir na minha casa e nem pedir nada, já estamos direto na campanha dele. Mas se ele quiser vir antes, vai dar um belo casamento”, disse o senador.

PSD

Também no sábado (26), só que durante a noite, ocorreu o congresso do PSD. Por lá, assim como no evento do PSB, apareceram políticos dos mais variados espectros ideológicos, entre eles o vice-governador Major Rocha (MDB), Jenilson Leite (PSB) e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP). O evento ocorreu na “Tenda Amarela”, espaço onde funcionará o comitê político do senador.

Chapas

Na ocasião, foram anunciados os novos filiados ao partido e as chapas da sigla para deputados federais e estaduais. Além, é claro, da pré-candidatura de Sérgio Petecão ao Governo do Estado.

Estaduais

Como pré-candidatos a deputados estaduais, a sigla apresentou 22 nomes, dos 25 previstos na legislação eleitoral. Farão parte da chapa: Ana Cunha, o delegado Judson, Dr. Mário Marcelo, Rosana Nascimento, o advogado Eduardo Ribeiro, Esperidião do Sindicato dos Taxistas, Fátima Maciel, o ex-deputado estadual Heitor Júnior, o prefeito de Marechal Thaumaturgo, Isaac Piyãko, Jeferson Pururuca, José Augusto, Kássio Araújo, a irmã do senador e vereadora de Rio Branco, Lene Petecão, Márcio Bernardo, Maria de Nazaré, Maria Gleiciane, Pablo Bregense, Paulo Ximenes, Raimundo Pinheiro, Dr. Welber de Lima, Rubens Rodrigues e o ex-deputado estadual pelo PT, Louro Marques.

Federais

A chapa de federais, que pode ter no máximo 9 nomes por agremiação, também foi apresentada. São pré-candidatos a uma vaga na Câmara Federal pelo partido: Bete Pinheiro, Cleiton Souza, Dra. Suellen Carlos, Francisco Piyãko, Gessy Capelão, Moisés Medeiros, o professor Elysson Marquinho, Thayane Macedo e o ex-prefeito de Feijó, Juarez Leitão.

Equívoco

O ex-petista e ex-deputado estadual Louro Marques emitiu uma nota dizendo tratar-se de um equívoco do PSD ter colocado seu nome como novo filiado e pré-candidato pelo partido. “O ex-deputado estadual e pré-candidato às eleições de 2022, Lourival Marques informa que sem um posicionamento oficial do mesmo, confirmaram equivocadamente sua filiação no PSD, o que até o momento não ocorreu. O candidato informou que se encontra na região do Juruá, conversando com apoiadores da região, para na próxima semana, anunciar por qual sigla disputará as eleições, concorrendo a uma das cadeiras de Deputado Estadual. Por hora tudo é especulação de assessores e militantes entusiasmados em tê-lo como candidato”, diz a nota assinada por sua assessoria.