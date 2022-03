Fernando Zor recebe Grammy Latino e inaugura loja de pesca

“Tudo começou por conta da minha paixão pela pesca, que vem desde a infância. Anos depois, conheci o outro lado do esporte, que é a pesca esportiva, de preservação, onde pegamos os peixes e logo soltamos de volta. Lá nos Estados Unidos, isso já é feito há muito tempo, e é um dos mercados que mais movimenta e tem produto diferentes para vender. Por conta disso, resolvi investir e trazer produtos especializados para o mercado brasileiro. Comecei a fazer algumas camisas e alguns produtos pra eu mesmo usar na pescaria e aí as pessoas começaram a pedir. Foi quando tive a ideia da marca”.

A marca conta com acessórios, itens de pesca e vestuário feminino, masculino e infantil, e seu grande diferencial está no design exclusivo, com cores e estampas diversas, e na qualidade das peças – todas desenvolvidas com proteção UV, essencial para exposição ao sol durante a prática do esporte. Além disso, a Zor Sport Fishing também desenvolve algumas peças de roupa fitness feminina.