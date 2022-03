Flamengo x Fluminense: veja onde assistir, desfalques, escalações e arbitragem

Paulo Sousa já não tem o costume de repetir equipe, e existe uma dúvida importante para essa primeira partida da final estadual: Arrascaeta. O camisa 14 jogou 30 minutos da vitória por 2 a 0 do Uruguai sobre o Chile na véspera do Fla-Flu, em Santiago.

O voo fretado para o uruguaio e Isla, que foi titular pelo Chile e dificilmente será utilizado no Maracanã, precisou fazer um pouso não planejado na Argentina por causa das condições climáticas. Eles só retomam o trajeto de volta às 12h desta quarta, e a previsão é de que desembarquem no Rio por volta das 14h30. Ambos voaram com a bota fisioterápica para acelerar a recuperação.

Provável escalação: Hugo, Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Matheuzinho, Gomes (Andreas), Willian Arão e Bruno Henrique (Lázaro); Arrascaeta (Bruno Henrique) e Everton Ribeiro; Gabigol.

O Fluminense tem uma mudança certa para a partida: o goleiro Marcos Felipe foi barrado para a partida para a entrada do experiente Fábio. Além da mudança no gol, o time vive ainda a expectativa por três retornos, que estavam no departamento médico: Nino, Luiz Henrique e Felipe Melo. O trio participou do treino da última terça-feira, mas nenhum dos três deve começar jogando caso sejam relacionados. Com isso, a tendência é que o Flu enfrente o Flamengo com a base que foi a campo contra o Botafogo.