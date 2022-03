Flaviano Melo recebe agentes da PRF que pedem apoio para reestruturação da carreira da categoria

O deputado federal Flaviano Melo (MDB) recebeu na tarde de terça-feira (29) a visita de agentes da Polícia Rodoviária Federal que buscam apoio à reestruturação salarial e da carreira dos agentes de segurança pública que atuam em inúmeras áreas.

Os agentes fazem parte de um movimento que elaborou uma agenda de visitas para mobilizar parlamentares em torno da pauta de reestruturação da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e o Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN).

Eles destacam que o valor de R$ 1,7 bilhão foi incluído e aprovado no Orçamento da União de 2022 para reestruturação. Os agentes também pediram apoio de Flaviano Melo sobre a necessidade de construção da nova sede para a PRF do Acre.

A mobilização dos agentes de segurança começou após o presidente Jair Bolsonaro admitir a possibilidade de não conceder reajuste salarial em 2022 para os policiais. Os representantes da PRF destacam que a reestruturação tem que ser feita com urgência.

Flaviano Melo hipotecou apoio à reestruturação salarial e de carreira dos profissionais de segurança, além de abrir diálogo com a bancada do Acre para que os recursos possam ser alocados para a construção da nova sede da PRF no Estado.