Gil do Vigor surge vestido de noiva para casar com Fiuk: “Tão feliz”

Gil do Vigor surgiu em suas redes sociais, na tarde desse domingo (13/3), vestido de noiva para se casar com Fiuk. O que parecia ser um final feliz, no entanto, terminou com o economista abandonando o cantor no altar.

No Instagram, Gil e Fiuk divulgaram um vídeo em que o economista passa por todo o processo do dia de noiva para subir ao altar com filho de Fábio Jr.

“Aí, amiga. Eu tô tão feliz. Depois de um ano, o dia chegou. Aí, eu tô assim, um pouco confusa. Não sei, mas vai dar tudo certo, não vai?”, comentou.

Em seguida, Gil do Vigor aparece tendo um pouco de dificuldade para vestir o vestido de noiva, mas pede para a pessoa que está o ajudando a forçar o zíper. “Aperta amiga, se Deus fez é porque cabe. Tô pronta”, brinca.

No cenário do casamento, Gil caminha ao altar durante o toque da marcha nupcial. “Fiuk, você aceita o Gil do Vigor como seu único e verdadeiro amor?”, perguntou uma pessoa, sem se identificar. “Sim, óbvio”, destacou o cantor. “E você, Gil do Vigor, aceita Fiuk como seu único e verdadeiro amor?”, indagou a pessoa.

Gil, no entanto, não responde nada e sai correndo, deixando o cantor no altar.