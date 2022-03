Gladson diz que não vai exonorar os emedebistas que quiserem permanecer no Governo

Após a filiação dos irmãos Rocha, adversários políticos de Gladson Cameli (PP), ao MDB, o governador disse que não pretende exonerar os emedebistas que quiserem permanecer no seu Governo. A informação é do jornalista Ray Melo e foi publicada no site Notícias da Hora.

De acordo com o site, o governador não quer criar nenhum tipo de constrangimento aos ocupantes de cargos comissionados indicados pelo MDB.

A especulação de que Gladson exoneraria todos os comissionados do MDB começou a ganhar força pois, além da filiação de Mara Rocha e do Major Rocha ao partido, a esposa do presidente estadual da sigla, o deputado federal Flaviano Melo, pediu exoneração do Governo.