Homem sofre tentativa de assalto e é ferido com um tiro em Rio Branco

O trabalhador Marcos Nascimento Nobre, 33 anos, foi vítima de uma tentativa de assalto e ferido com um tiro no abdômen na manhã deste domingo (20), na frente da fábrica Peixes da Amazônia, no km 32 da BR-364, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Marcos trafegava pela BR-364 em uma motocicleta modelo Titan, de cor vermelha e placa MZR-5424, quando foi abordado por criminosos armados que tentaram roubar a vítima. Ao reagir, Marcos foi alvejado com um tiro no abdômen e ficou caído na rodovia.

Populares que passavam no local e viram o homem caído lhe deram os primeiros atendimentos e colocaram Marcos dentro de um veículo e levaram ele até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito.

Na unidade de saúde, a vítima recebeu os atendimentos necessários e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Um irmão da vítima, ao tomar conhecimento do crime, foi até o Batalhão da Polícia Militar que fica localizado no Estádio Arena da Floresta e com auxílio da PM foi até a rodovia, onde encontraram a motocicleta às margens da pista com ferramentas dentro da mochila da vítima e uma caixa plástica na garupa. O irmão da vítima levou a moto e os pertences de Marcos para a casa dele.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas eles não foram encontrados até o momento. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).