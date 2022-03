Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (9/3)

É o que é

Data estelar: Mercúrio ingressa em Peixes; Lua cresce em Gêmeos

Todo ser humano é criativo e, também, capaz de raciocinar, e quando combina as duas virtudes se torna capaz de mentir, o que não é muito saudável para os relacionamentos sociais, mas é como as coisas são.

Se agrega a essa dinâmica a eterna vaidade humana, mediante a qual as mentiras vão sendo assumidas, interiormente, como argumentações justas e sólidas, terminando com que a alma mentirosa acredita em si mesma.

É evidente que uma boa parte do mundo se acomoda nesta realidade e esconde, por trás de justificativas mentirosas, sua preguiça de ser mais real, defendendo as justificativas com unhas e dentes.

Se uma parte de ti funciona assim, é natural que uma parte do próprio mundo também funcione assim. Portanto, nada há de surpreendente na insanidade generalizada do mundo, ela é natural, apenas é o que é.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Sua alma precisa de tempo e espaço para pensar bem sobre tudo que anda acontecendo, porque o cenário vai, dia a dia, se tornando mais e mais complexo. Isso não é ruim, mas requer uma administração melhor de sua parte.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Suprir necessidades ou satisfazer desejos, eis a questão. Na prática, a alma age orientada por uma mistura das duas e, portanto, não precisa haver nenhum dilema existencial para resolver que caminho seguir. Em frente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Mais vale fazer e errar do que depois você se arrepender de não ter feito algo neste momento. Inclusive, porque os eventuais erros que seriam cometidos não colocariam em risco a estrutura essencial de seus projetos.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Melhor que sua alma se finja de morta e faça cara de panorama, para não atrair a atenção e, assim, evitar pressões e constrangimentos que nada agregariam ao seu caminho, pelo contrário, só espalhariam a brasa.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Para que sua alma não cometa erros de julgamento, será necessário você se debruçar sobre os fatos e investigar toda e qualquer suspeita que surgir. Julgar superficialmente o que acontece levaria você a cometer erros.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Talvez você discorde frontalmente dos métodos que as pessoas usam para se abrir passagem, porém, ao mesmo tempo sua alma há de concordar que as atitudes parecem ser eficientes, porque obtêm resultados bons.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Para que as potencialidades encerradas neste momento de sua vida não passem despercebidas, ou fiquem do mesmo jeito que estão, você precisará fazer alguns ajustes na rotina, para que caiba um pouco mais de atividade.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

As coisas são como são, de nada adianta você insistir que elas deveriam ser diferentes. É melhor você se adaptar ao princípio da realidade para não gastar energia dando murro em ponta de faca. Lide com a realidade.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Apesar de o meio de campo embolar e isso complicar bastante o cenário, se você mantiver a dinâmica de ações em marcha, você verá que, com relativa rapidez, as coisas voltarão a estar sob seu domínio. Dinamismo.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Aquilo que é possível agora não é de grande impacto nem valor, mas é importante para manter as engrenagens funcionando. Coloque sua ambição para descansar por alguns instantes, enquanto toma conta da rotina.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Para sua alma se sentir um pouco mais segura e, assim, tomar as decisões que estão na pauta, não é necessário grande coisa, apenas você observar com imparcialidade os acontecimentos, e confiar no mistério da vida.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Se algo precisa ser mudado, não será o misterioso destino que fará isso por você. Entenda sua posição, observe com imparcialidade quais são os recursos disponíveis e, a seguir, tome as iniciativas pertinentes a cada caso.