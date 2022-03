Independência e Galvez fazem duelo decisivo no Acreanão 2022

Independência e Galvez retomam na tarde desta quarta-feira (16), a partir das 17h, no estádio Florestão, partida do estadual iniciada no domingo (13), mas paralisada aos 15 minutos pela arbitragem devido às condições precárias do gramado.

O tricolor do Marinho Monte chega para o compromisso vindo de um empate com gosto de vitória, já nos acréscimos do árbitro Alberto Júnior, contra o Andirá (3 a 3).

Com apenas um ponto ganho na tabela de classificação em dois jogos disputados pelo grupo B, um revés nesta quarta-feira diante do Imperador significará praticamente o fim da linha para o Independência na briga por uma vaga no returno da competição.

Com um time jovem e tecnicamente inferior, a expectativa fica por conta de um tricolor retraído na sua defensiva e jogando nos erros do adversário para conseguir surpreender e somar pontos e, assim, manter-se vivo na disputa por uma vaga no returno. O provável time tricolor para encarar o Imperador será: Paiva; Victor Gabriel, Marcelo Czs, Pêu e Robson; Anderson, Hiago, Marcos e Victor; Fernando e Ygo.

Galvez segue com duas baixas para encarar o Tricolor

No Imperador Galvez, a situação da equipe, apesar de mais confortável em relação ao time tricolor, também é preocupante, principalmente se houver um revés na partida deste domingo. Ciente da situação, o técnico Kinho Brito explicou ao ge que o confronto é o mais importante da temporada até o momento para sua equipe, pois pode determinar o futuro do time na competição. Kinho, após a paralisação do jogo do último domingo (13) contra o Independência, segue preocupado com as condições do gramado do estádio Florestão, pois o inverno segue rigoroso na nossa cidade.

O Imperador para encarar o tricolor não terá Jeferson e Raul. Os dois estão no departamento médico. Peteca e John serão os substitutos, respectivamente.