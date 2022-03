Jada Pinkett Smith fala após piada de Chris Rock

Atriz e apresentadora compartilhou fez post nesta terça (29), sem citar diretamente polêmica no Oscar. Will Smith deu tapa na cara do comediante após comentário sobre cabelo da esposa

Jada Smith é casada com Will Smith desde 1997 e juntos têm dois filhos, Jaden e Willow. A atriz esteve em filmes como “Matrix Reloaded” e “Matrix Revolutions” e na série de TV “Gotham”.

Ela tem compartilhado nas redes sociais as suas rotinas de beleza, além de falar da sua jornada de perda do cabelo. Em um dos vídeos, a atriz mostra as novas manchas que apareceram no seu couro cabeludo.

Ela chegou a tentar esconder a doença usando turbantes, mas decidiu abrir o problema para o público. Segundo ela, seria um mal menor em comparação a outras coisas que poderiam acontecer. “O ‘poder superior’ tira tanto das pessoas. As pessoas têm câncer, com filhos doentes. Eu assisto todos os dias o ‘poder superior’ tomar as coisas todos os dias”, disse no programa. “Se o ‘poder superior’ quer tirar seu cabelo. É cabelo? Quando eu olhei dessa perspectiva, me acalmou”.

Ela compartilhou a experiência no próprio programa. “Foi aterrorizante quando começou. Eu estava no chuveiro um dia e tinha apenas um punhado de cabelo em minhas mãos e eu estava tipo, ‘Oh meu Deus, eu estou ficando careca?”, disse às colegas de bancada.

A atriz e apresentadora do programa “Red Table Talk” começou a falar sobre a doença em 2018 nas redes sociais, ao contar que se espantou quando, no banho, percebeu que estava perdendo muito cabelo.

“A violência em todas as suas formas é venenosa e destrutiva. Meu comportamento no Oscar de ontem à noite foi inaceitável e imperdoável. Piadas às minhas custas fazem parte do trabalho, mas uma piada sobre a condição médica de Jada era demais para mim e reagi emocionalmente”. Leia texto na íntegra.

Jada, de 50 anos, no entanto, tem alopecia, condição capilar que a faz perder o cabelo. Veja momento do tapa no vídeo abaixo:

A atriz e apresentadora Jada Pinkett Smith fez um comentário após a piada de Chris Rock , que levou Will Smith , seu marido, a dar um tapa na cara do comediante no Oscar 2022.

