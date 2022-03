Jade Picon mostra foto com P.A que trouxe do ‘BBB 22’

A influenciadora Jade Picon, de 20 anos, exibiu alguns itens que trouxe do “BBB 22” (TV Globo), após a sua eliminação.

Nas redes sociais, ela contou que ficou com objetos de sua liderança e outros que ganhou da produção, como uma foto ao lado de seu affair durante o confinamento, Paulo André.

“Tem as malas, que como a gente vai e volta. Tem os dois álbuns das minhas duas lideranças, que já trazem um monte de lembranças. Nesta quinta-feira a produção também a produção me deu essa polaroide, minha e do PA, que a gente tirou na festa. É muito legal esse álbum dos momentos”, disse ela.

Cara fechada

Alguns dos momentos mais marcantes de Jade Picon no BBB 22 aconteceram nos jogos da discórdia: a expressão dura no rosto da influenciadora lhe rendeu críticas nas redes sociais.

Agora, em entrevista ao jornal Extra, ela explica: “Nunca na minha vida eu tive que colar uma plaquinha na testa de alguém ou jogar um balde de água na cabeça do outro. Naquele momento, eu tive que vestir uma armadura”.

“A maneira que encontrei de me manter firme foi fechando a cara. Ou você faz isso ou chora. Entendo que essa minha proteção pode ter sido interpretada de outras maneiras, como arrogância.”

Ela nega que sinta antipatia por algum dos colegas de confinamento — nem Arthur, seu maior rival! Jade também explica por que não abraçou o ator ao sair da casa:

“Eu não percebi que ele tentou me abraçar. Ele se aproximou, disse que esperava que nossa rivalidade ficasse lá dentro, eu concordei, está tudo tranquilo. O momento da saída é rápido e emocionante. Como no jogo a gente tinha uma rivalidade, eu quis me despedir das pessoas do meu quarto, do PA e do Scooby, os mais próximos. Foi só isso, é bom explicar.”