Maior produtor de amendoim do Brasil deve visitar Rio Branco e regiões próximas a convite de Bocalom

O prefeito Tião Bocalom (PP), a vereadora Lene Petecão e os secretários de agricultura de Rio Branco e Senador Guiomard visitaram a indústria da Beatrice Peanuts, no interior de São Paulo, responsável por produzir a maior parte do amendoim do Brasil. Durante a visita, o prefeito de Rio Branco convidou o dono da empresa e maior produtor de amendoim do país Romildo Contelli para visitar o Acre e conhecer o potencial das terras acreanas.

Em vídeo, Bocalom conversa com Contelli, mostra as máquinas e parte de processos para finalização do amendoim enquanto explica que no Acre há diversos projetos de assentamento em Rio Branco, Acrelândia e Senador Guiomard, a capital do amendoim do Acre, que podem ser usados para o cultivo da leguminosa.

Romildo Contelli, que há 42 anos trabalha na produção de amendoim e há 6 anos com a exportação, principalmente para o mercado europeu, afirma que visitará o Acre para conhecer a região e saber o potencial que há no estado e talvez implantar a cultura do amendoim com mais força, para também melhorar a vida dos agricultores regionais, além de poder levar a marca da Amazônia para fora do país.

Bocalom afirma que vai esperar a visita de Contelli ao estado, pois também acredita na agricultura. “Além de todo esse processo que você já tem total conhecimento sobre a produção, não só no campo mas também na indústria, lá você terá também a nossa marca da Amazônia. Eu acho que pensar na marca Amazônia e pensar em um produto que seja mais sustentável, um produto que a agricultura familiar possa produzir, especialmente um produto orgânico, eu acho que a Europa pede muito isso”, afirma.

O empresário Romildo afirma que muitos clientes na Europa solicitam muito o tipo de produto orgânico. “Eu tenho certeza que lá, com esse tipo de solo e os pequenos produtores nós vamos conseguir tirar esse amendoim orgânico, e isso vai ser muito bom para o Brasil, levar esse nome da marca Amazônia, que é importantíssimo e valerá muito a pena. Estarei lá sim para ver isso e implantar essa cultura lá”, diz.