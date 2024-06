Homem busca ajuda no Samu após amigo introduzir objeto em seu ânus enquanto dormia

Um homem que presta serviço em uma empresa terceirizada de limpeza chegou pedindo ajuda médica na manhã deste sábado (15), na base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), localizada na Rua José de Melo, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o homem chegou em uma motocicleta modelo Titan de cor preta gritando e de forma desesperada, e deixou o veículo no estacionamento de ambulâncias, pedindo ajuda aos seguranças para que chamassem um médico com urgência.

Os seguranças desconfiaram que pudesse ser uma armação, mas ainda assim chamaram enfermeiros e médicos plantonistas, que em seguida ficaram observando o que poderia ser a tal emergência. Os profissionais da saúde fizeram uma avaliação rápida e, de imediato, a “vítima” falou sobre um corpo estranho que um de seus “amigos” teria introduzido na região do ânus, enquanto o mesmo estava dormindo “alcoolizado”.

A ambulância de suporte básico 05 levou o homem até o Pronto-Socorro, que após ser reavaliado foi necessário ser levado para o centro cirúrgico com urgência. Ele passou por um procedimento cirúrgico para retirada de um consolo de borracha. Após o procedimento, o trabalhador ficou se recuperando na emergência cirúrgica e deve receber alta médica neste domingo (16).

A moto do rapaz foi retirada do estacionamento das ambulâncias e levada para o estacionamento do Samu, onde aguarda o proprietário fazer a retirada. Ainda segundo informações, o homem é casado e provavelmente a esposa dele não sabia desse acontecido.