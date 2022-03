Mulher se casa com morador de rua e tem dois filhos com ele

Jasmine Grogan viralizou no tiktok ao contar o início da sua historia de amor com Macauley Murchie

Jasmine confessou ter se apaixonado por ele à primeira vista. “Nós nos apaixonamos na hora. Eu sabia que ele era o cara certo para mim. Ele era tão legal. Nós tivemos vários encontros, e com o passar do tempo ele raspou a barba, ganhou novos dentes e conseguiu um emprego muito bom. Nós nunca nos separamos desde então”, destacou.

Após sair do mercado, ela cruzou novamente com Macauley e lhe perguntou se teria alguma forma de ajudá-lo, mas novamente ele recusou a oferta. “Saí e perguntei se poderia ajudá-lo de qualquer maneira, e ele disse que não. Ele ofereceu ajuda para colocar minhas compras em um táxi, e eu aceitei. Perguntei se ele queria que eu lhe trouxesse algo para comer. Ele ficou envergonhado, mas disse que sim, e fomos jantar”, recordou.

A história ‘pra lá’ de inusitada do casal da Inglaterra tem viralizado nas redes sociais após a mulher ter publicado um vídeo no TikTok. O vídeo já tem mais de 8 milhões de visualizações na plataforma.

Após tentar ajudar um sem-teto do lado de fora do estabelecimento, ela acabou conhecendo Macauley Murchie, o homem que se tornaria seu noivo e o pai de seus dois filhos. Na ocasião, ela ofereceu dinheiro, porém, ele não aceitou.

