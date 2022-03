Mulheres que atuam na PM de Sena Madureira são homenageadas

O Dia Internacional da Mulher, celebrado na data de ontem, não passou em branco no 8º Batalhão da Polícia Militar de Sena Madureira. As Mulheres que atuam no referido Batalhão foram homenageadas durante um evento ocorreu no Quartel.

Em nota publicada no facebook, o 8º BPM, comandado pelo Tenente-Coronel M. Jorge, enaltece o trabalho desempenhado por cada uma delas e descreve a Policial Militar como Mulher Líder. “Nesta data tão especial, o Comando do 8º Batalhão externa o mais sincero reconhecimento e gratidão a você, mulher policial militar, que se faz exemplo de dedicação, altruísmo, senso de responsabilidade e altivez, e por ser o sustentáculo e a ponte para que a excelência do atendimento policial militar se faça perceber com maior sensibilidade e espírito fraterno, pela comunidade atendida pelo 8º Batalhão PM”.

Na ocasião do evento, foi servido um lanche para todos os presentes, além das homenagens prestadas pelo comando.