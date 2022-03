No AC, escritora lança livro com poemas produzidos por mais de 100 estudantes do ensino fundamental

O projeto “Oficina de Poesia – Pequenos Grandes Poetas”, idealizado pela escritora acreana Rayssa Castelo Branco que levou o aperfeiçoamento do gênero poema para estudantes do ensino fundamental em 2021, gerou frutos que ganharão vida neste sábado (19). Isto porque ocorrerá o lançamento da coletânea “Pequenos Grandes Poetas”, resultado da dedicação dos alunos nas oficinas.

A iniciativa foi realizada através do financiamento da Fundação Garibaldi Brasil e, agora, o lançamento conta com o apoio da Academia Juvenil Acreana de Letras (AJAL), instituição de cultura da qual Rayssa é vice-presidente.

Ao ContilNet, ela frisou que mais de 120 crianças, entre 8 e 12 anos, participam como autoras do livro, entre as mais de 400 que participaram das oficinas em 2021. O lançamento, que será voltado ao público infantil com contação de histórias, música, jogos e poesia, ocorre na Biblioteca Pública Central, às 17h, em Rio Branco, onde o público poderá comparecer, adquirir e prestigiar o evento.

“Estou bastante ansiosa para o lançamento do livro Pequenos Grandes Poetas, organizado por mim, pois representa o resultado do projeto de oficinas de poesia para alunos de escolas do Ensino Fundamental de Rio Branco, realizado em 2021. Foi uma grande experiência para mim como autora poder ministrar as oficinas, no intuito de estimular a escrita e leitura nas crianças, e selecionar depois os melhores poemas produzidos pelos próprios alunos para compor essa coletânea a ser lançada agora”, destacou.

“VALORIZAR E ESTIMULAR A LITERATURA”

Ainda de acordo com a escritora, que participou de todos os processos desde o planejamento até a execução, ter posto este projeto em prática representa satisfação justamente pelo fato de poder inspirar outros jovens a desbravarem o universo da literatura.

Segundo a jovem, que começou a escrever ainda na infância, é importante que as crianças sejam incentivadas a este tipo de prática desde cedo, tanto para o desenvolvimento destas, como para que sejam revelados novos talentos literários nas escolas.

“Acredito que a principal mensagem que busco deixar com essa obra se trata da importância de valorizar e estimular a literatura na infância, propondo que as crianças sejam escritoras de sua própria história. O processo de execução das oficinas e edição do livro foi muito gratificante, pois representa um sonho que alimento há anos, desde que comecei a visitar escolas públicas para falar do meu trabalho como escritora e da importância da literatura para os alunos”, disse.

OFICINA

O objetivo principal das oficinas era de fazer com que os estudantes desenvolvessem interesse em ler e escrever poemas. Em decorrência da pandemia de Covid-19, a programação foi realizada em sete escolas públicas e privadas.

“Esse projeto nasce de alguns anos atrás, e está se concretizando agora. Desde o lançamento do meu primeiro livro, aos 15 anos de idade, eu comecei a fazer visitas em escolas públicas de Rio Branco, levando um pouco do meu livro, da escrita e da poesia para os alunos, justamente por acreditar que precisamos estimular a leitura e a escrita. Inspirar estas crianças para que eles escrevam e leiam, bem como apresentá-los uma autora acreana é de suma importância para que eles vejam como funciona a trajetória de um escritor”, pontuou em reportagem ao ContilNet quando as oficinas ainda estavam em fase de execução.