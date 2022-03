O que ajudou o “Ituano” a triunfar na Série C em 2021

A Série C é a terceira divisão mais forte do campeonato brasileiro de futebol. Muitas vezes os torcedores não prestam atenção suficiente a ela, e em vão, porque há muitos eventos interessantes. E todos os jogos de hoje do mundo deste torneio são apresentados no site de estatísticas esportivas.

A temporada 2021 também deu aos fãs muitos resultados inesperados. Por exemplo, a vitória final do "Ituano" na Série C poderia ser contada entre eles. Antes do início da época, esta equipa dificilmente poderia ser contada entre os favoritos óbvios. Apenas alguns anos antes disso, o clube jogou na quarta divisão mais forte. Mas a curto prazo, ele conseguiu acrescentar qualitativamente.

Na campanha de 2021, “Ituano”, ao contrário de seus concorrentes diretos, agradou aos fãs com estabilidade. Não houve falhas no jogo da equipe, nem longos períodos em que o clube não ganhou. O mais importante, na reta final (playoffs), o clube conseguiu melhorar e acabou ganhando uma atualização. Esta é uma recompensa bem merecida pelo trabalho árduo da equipa.

Os principais fatores de sucesso do “Ituano” na Série C

Era óbvio que durante toda a distância o clube tenta usar sua energia racionalmente. Isto ajudou na partida decisiva contra o "Tombense". O "Ituano" venceu por 3-0, que ajudou a equipa a tornar-se o principal triunfante do torneio.

Se destacarmos os principais trunfos do “Ituano”, que eventualmente ajudaram a equipe a terminar na primeira posição, destacam-se os seguintes:

Química de equipe. Havia um mínimo de erros nas ações dos jogadores. Isto sempre teve um efeito positivo sobre os resultados da equipe. O clube não cometeu praticamente nenhum erro e, portanto, não deu chances aos adversários. A presença de jogadores fortes e individuais. Estes incluem Papagaya, João Victor, Tiago Marques. Às vezes, suas ações individuais ajudaram a equipe a alcançar o resultado desejado. Ausência de pressão psicológica desnecessária. Durante muito tempo, a equipe não foi considerada um vencedor em potencial Série C, portanto, seu alto lugar na tabela nem mesmo levado em conta. A equipa foi capaz de jogar o seu próprio futebol e alcançar o resultado desejado.

Assim, o segredo do sucesso do “Ituano” na Série C é que o clube tem sido consistente e sempre deu tudo de si. Enquanto os adversários combinavam partidas brilhantes com fracassos, a equipe foi consistente em atingir seu objetivo.

Os fãs podem acompanhar seus sucessos atuais.