Obedecendo normas de sáude, Aleac volta com trabalhos e sessões presenciais na segunda

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), informa que a partir da próxima segunda-feira (07) o expediente na Casa volta à sua regularidade, com a presença de todos os servidores.

As sessões ordinárias, extraordinárias e reuniões das comissões também passarão a ser feitas de forma presencial. O presidente do Poder Legislativo, deputado Nicolau Júnior (PP), pontuou que os trabalhos voltam a ser realizados com toda atenção aos protocolos de segurança.

“Os trabalhos presenciais de 2022 deveriam ter começado em fevereiro, mas com o alto índice de infectados pela Covid-19 no Estado, decidimos esperar por mais um mês. Agora, no dia 7 de março retornaremos, mas obedecendo sempre as medidas de proteção para evitar novos contágios”, explicou.

Mesmo com o retorno dos trabalhos presenciais, as sessões e reuniões continuarão sendo transmitidas pelo canal AleacTv, no YouTube e demais plataformas digitais da Aleac.