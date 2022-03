PM realizou mais de 700 operações de trânsito no Acre em 2021, diz

A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN), apresentou na manhã desta sexta-feira, 18, os dados operacionais da operação Trânsito Seguro e a prestação de contas do termo de cooperação técnica com o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC), referente ao ano de 2021. O encontro aconteceu no auditório do Colégio Estadual Militar Tiradentes (CMET).

Contando com a participação dos comandantes das unidades operacionais da capital e do interior do Acre, o encontro elencou os dados que foram obtidos pelo empenho dos profissionais que estão diariamente nas ruas, visando a preservação de vidas nas vias acreanas. O levantamento estatístico visou apenas a operação Trânsito Seguro, que é realizada por todos os batalhões de área de Rio Branco e das unidades da Polícia Militar no interior do Acre.

Com 711 operações realizadas em todo o Acre, foi possível realizar a abordagem de 39,8 mil pessoas, nos mais variados meios de transportes, sendo conduzidos 114 adultos às unidades policiais; 32 pessoas flagradas por embriaguez ao volante; e também, mandados cumpridos, armas de fogo apreendidas e veículos recuperados. Além disso, as ações tem destaque para coibir a violação aos artigos 162, referente a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o 165, de dirigir sob influência de álcool, ambos normalizados no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e que estão diretamente relacionados aos sinistros com vítima fatal.

O Comandante do BPTRAN, major Marleudo Nogueira, destacou a importância do encontro. “Este evento acontece anualmente, onde o gestor do termo de cooperação da Polícia Militar com o Detran reúne os comandantes das unidades conveniadas de todos os batalhões e suas subunidades, para apresentar os dados da Operação Trânsito Seguro, que são metas do plano do convênio, apresentando os dados produzidos por cada Batalhão, apontando alguns erros e algumas coisas a serem melhorada”, disse o oficial.

Durante o encontro, o major também prestou contas dos recursos aplicados pelo convênio, como por exemplo, na reforma do Posto de Fiscalização do Trevo de Senador Guiomard, na aquisição de água mineral, material de expediente para unidades, pneus para viaturas, uniformes, locação de viaturas, entre outros serviços essenciais da corporação. “Apresentamos as planilhas de aplicação de recursos, prestando contas, para demonstrar em que e onde foi aplicado o recurso repassado pelo Detran. E também aproveitamos para ouvir sugestões dos comandantes e dos seus auxiliares, no que pode ser melhorado para o ano seguinte, já visando o planejamento anual, para melhor atender as unidades”, finalizou o comandante.

Redução nos números

Outro ponto de destaque durante o encontro foi a apresentação dos dados estatísticos, que demonstraram diminuição nos números relacionados ao Trânsito no Estado do Acre. Entre os números, estão as reduções em comparação com 2020 de: 5,44% no total de acidentes de trânsito; 6,73% de acidentes sem vítimas; 27,12% no número de Acidentes de Trânsito com Vítimas Fatais; 2,51% de acidentes sem vítimas fatais;

A diretora presidente do Detran-AC, Taynara Martins, salientou a importância do convênio para redução dos índices de acidentes no Estado do Acre. “O termo de cooperação do Detran com a Polícia Militar é de suma importância, pois garante a população de todos os municípios o policiamento de trânsito, a preservação de vidas, o policiamento nas vias também, garantindo segurança. Por isso, tivemos uma redução nos números de acidentes de trânsito com mortes e isso é um grande avanço, e buscaremos sempre estar reduzindo, para chegar a um número aceitável que é o número zero”, destacou.

Estiveram presentes ao evento, o subcomandante-geral da PMAC, coronel Luciano Dias Fonseca, o diretor operacional da PMAC, coronel Atahualpa Ribera, o diretor de planejamento da corporação, tenente-coronel Roberto Marques, o diretor operacional do Detran, Anderson de Souza, o diretor administrativo e financeiro do Detran, Manoel Gerônimo e a chefe do setor de multas do Detran, Heretuza Sena.