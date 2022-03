Por que não pode guardar tomate na geladeira? Você fez isso errado a vida inteira, saiba como armazenar corretamente

De acordo com matéria de Cláudia Dias, publicada no dia 19 de janeiro de 2018, no Portal UOL, colocar os tomates em baixas temperaturas faz com que elas se deteriorem mais rapidamente e percam o sabor, aroma e a cor natural, além de ficarem ressecados e com consistência mais mole. Mas cuidado, apesar de alterar nesses aspectos, a geladeira realmente ajuda que o alimento demore um pouco mais para apodrecer. Por isso, os tomates que estiverem muito maduros, devem ser resfriados.

Você já sabe que o tomate é uma das frutas mais consumidas pelos brasileiros. Com certeza você já comprou o itens e guardou na geladeira e percebeu que eles perderam a consistência e o sabor rapidamente, não é mesmo? Isso ocorre porque essas frutas não devem ser armazenadas na geladeira. Então, confira agora algumas dicas do Casa & Agro sobre o assunto.

Novo Hamburgo, 20 de março de 2022 – Com certeza você já guardou o tomate na geladeira, não é mesmo? Isso é muito comum, assim como não saber que não é correto armazenar esse alimento dessa forma. Por isso, vamos te contar porque não pode guardar tomate na geladeira, com dicas para armazenar essa fruta corretamente e aumentar sua durabilidade. Continue sua leitura e confira mais.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!