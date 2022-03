“Posso ajudar muito mais o AC como senador do que como vice de Gladson”, diz Alan Rick

“Só desisto se vier uma decisão do céu dizendo o contrário”. Essa frase foi dita pelo deputado federal Alan Rick (União Brasil) sobre sua decisão de concorrer ao cargo de senador pelo Acre nessas Eleições de 2022. O político concedeu entrevista ao ContilNet, na última sexta-feira (25).

Alan disse que não é candidato de si mesmo e que a decisão de concorrer à única vaga no Senado Federal surgiu de uma frente ampla que lhe apoia e do partido que integra atualmente, o União Brasil.

“Disputar a vaga ao Senado não surge de mim, mas de uma série de convites que recebi de setores da sociedade, segmentos ligados à Segurança, à Saúde, aos cristãos e tantos outros que acompanham o mandato”, explicou.

“Meu nome está à disposição. Ninguém pode ser candidato em um cargo majoritário por decisão própria. Não sou candidato de mim mesmo. Estava caminhando para reeleição, mas as conversas caminharam para essa decisão”, continuou.

O vice-presidente do União Brasil foi questionado sobre a escolha de não ser vice de Gladson – como estava sendo discutido nos bastidores da política – e se existe a possibilidade de desistir da pré-candidatura.

“Eu ajudo muito mais o Acre como senador do que como vice. Vice não destina emenda. Quando nosso propósito é ajudar o povo do Acre, as coisas prosperam para o nosso bem. Só desisto se vier uma decisão do céu dizendo o contrário”, finalizou.

Confira a entrevista completa:

Para assistir sem interrupções e ter acesso a outras entrevistas, acesse o ContilNet Play.