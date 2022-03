Projeto de Lei quer consolidar apoio ao empreendedorismo feminino no AC

O deputado estadual, Roberto Duarte (MDB), protocolou na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta terça-feira 08, Dia Internacional da Mulher, um Projeto de Lei (PL) que prevê medidas de apoio e estímulo ao Empreendedorismo Feminino no Acre.

Segundo o texto, o Poder Executivo poderá firmar convênios com instituições públicas e privadas, para implementação das medidas previstas nesta Lei, como: empreendedorismo feminino nas escolas, oferta de cursos técnicos e estímulo à formação cooperativista e a facilitação do acesso das mulheres às linhas de crédito para criação e expansão empreendimento.

De acordo com o PL, ao apoiar o empreendedorismo feminino, a economia é fomentada e as relações sociais são transformadas, pois quando mulheres alcançam a autonomia financeira, não precisam mais se submeter a relacionamentos abusivos e violentos, visto que, muitas das vezes as mulheres se mantém em relacionamento abusivos por dependerem de seus companheiros para se sustentar, ou seja, o negócio próprio ajuda as mulheres a sustentarem suas famílias, podendo acabar com a dependência financeira de um companheiro, por exemplo.

“Sabemos que o empreendedorismo feminino colabora para a construção de uma sociedade mais justa na medida em que gera oportunidades de liderança para as mulheres. Assumir o próprio negócio é uma forma de empoderamento e de ascensão para cargos de liderança, assim, ao elaborar medidas de apoio a essas atividades colaboramos para a modificação do quadro de desigualdade”, destacou o deputado.