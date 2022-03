Projeto que concede auxílio alimentação a servidores da Saúde do AC pode ser vetado; entenda

O projeto de lei original já previa o pagamento por CPF, mas havia sido modificado pelos deputados com autorização do Governo.

O secretário de Governo, Alysson Bestene, disse na tarde desta quarta-feira (30) que o Executivo deve vetar o projeto de lei que autoriza o pagamento por contrato do auxílio alimentação dos servidores da Saúde, no valor de R$ 500.

