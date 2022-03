Rio Branco conta com nova corretora exclusiva para planos de saúde: conheça a PROTEGE

Rio Branco agora pode contar com uma corretora exclusiva para PLANOS DE SAÚDE.

A Protege é comandada pela administradora Débora Gonçalves, especialista em Planos de Saúde, com experiência de mais de vinte e cinco anos.

Débora faz questão de destacar que o grande diferencial da PROTEGE está no nível de formação dos corretores, uma vez que eles estão em constante processo de capacitação, o que permite ao cliente receber atendimento personalizado, informações precisas e atualizadas, evitando, assim, transtornos, perda de tempo e prejuízos.

“A PROTEGE visa sempre à total satisfação do cliente no momento da adesão a um plano de saúde. A começar pela comodidade no atendimento, que é totalmente digital, rápido e prático. Além disso, ela oferece a melhor relação custo x benefício, por meio dos mais baixos valores, menor tempo de carência e melhor cobertura.

A PROTEGE corretora dispõe dos produtos da UNIMED RIO BRANCO através da com a oferta de PLANOS LOCAL e NACIONAL e já firmou parceria com as seguintes entidades: COREN, SINDSEP, CAU, CRECI, CRA, SINODONTO e CRMV.

Os mais recentes parceiros da PROTEGE são o Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região (Cref 8) e a Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário do Acre (Asspen-AC) que, no mês de março, não exigirão cumprimento de tempo de carência, exceto para doenças pré-existentes e partos, e ainda terão 50% de desconto na taxa de angariação, nas adesões feitas até sexta-feira, dia 25.

“Nossa prioridade é a sua saúde”, declarou Débora à reportagem do ContilNet.

As adesões podem ser feitas de forma virtual e sem burocracia pelo WhatsApp: (68) 9220 -7388.

A Protege também está no Instagram, pelo @pro.tegecorretora, com informações atualizadas sobre as ofertas. Confira!