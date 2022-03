Saiba o que pode acontecer com Will Smith após agressão ao vivo

Após a agressão de Will Smith em Chris Rock por conta de uma piada sobre a aparência e doença da esposa, Jada Smith, o ator foi coroado com o Oscar de Melhor Ator pela atuação no filme King Richard. No entanto, o jornal New York Post revelou que o artista pode ser penalizado com a perda do prêmio.

Uma fonte de Hollywood confirmou ao New York Post que essa pode ser uma possibilidade. “Foi basicamente uma agressão. Todos ficaram chocados, foi muito desconfortável. Eu acho que o Will não aceitaria devolver seu Oscar, mas ninguém sabe o que vai acontecer agora”, explicou.