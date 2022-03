“Tentando intimidar”; Conmebol flagra Pablo tomando ‘invertida’ de Weverton

Muitos torcedores do Palmeiras tiraram onda do centroavante Pablo, ex-São Paulo e de volta ao Athletico, tentando desestabilizar o goleiro Weverton. Em certo trecho, o camisa 7 do Furacão busca o contato visual com o jogador do Verdão e provoca: “Aí olha! O gol. Vamos fazer o gol hein”.

⚽️🗣️ O jogo é jogado, o jogo é falado! Os pequenos detalhes de uma decisão continental. 🟢🏆 @Palmeiras, o campeão da CONMEBOL #Recopa 2022! pic.twitter.com/dtlZF6IxQc — CONMEBOL Recopa (@ConmebolRecopa) March 7, 2022



O lance aconteceu no 2⁰ tempo de jogo quando o Palmeiras já vencia por 1 a 0. Pablo tentou tirar Weverton do sério em um escanteio e foi facilmente batido pela defesa alviverde, mesmo que o camisa 21 tenha espalmado bola fácil em sua direção. Na sequência, o vídeo mostra o gol de Danilo para fechar a disputa.

O time de Abel Ferreira retorna a campo nesta quinta-feira (10) em duelo contra o São Paulo, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. O Palmeiras de Weverton está com um pé nas quartas de final e faz melhor campanha da competição mesmo com duas rodadas a menos que os demais rivais.