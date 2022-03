Trecho obsceno de entrevista com sem-teto vaza e Band pede desculpas

A emissora afirmou que a entrevista não foi ao ar: “Sobre o vídeo que circula na internet de uma entrevista do morador de rua que foi espancado por um personal trainer que o acusa de ter abusado sexualmente de sua esposa, a Band esclarece que essa entrevista não foi ao ar. Trata-se de um trecho de uma gravação que vazou do sistema interno da emissora de maneira ilegal e mal intencionada.”

A TV Bandeirantes emitiu uma nota oficial repudiando o vazamento de um trecho da entrevista com Givaldo Alves, morador de rua que teve relações sexuais com a esposa do personal trainer que o agrediu. Segundo a emissora, o corte vazou de seu sistema interno, de forma ilegal e mal intencionada. Também foi aberta uma investigação interna para averiguar o caso. No trecho vazado, o morador de rua fala ao jornalista sobre obscenidades que teria dito à mulher.

