Valor da cesta básica, rio Tarauacá, Câmara de Vereadores e mais: veja o que foi destaque nesta quinta

Veja como os deputados do AC votaram urgência do PL que libera mineração em terras indígenas

A maioria dos 8 deputados federais eleitos pelo Acre votou NÃO para um requerimento aprovado na Câmara com pedindo urgência na tramitação do projeto de lei (PL) 191/2020, que libera a exploração de minérios em terras indígenas, incluindo áreas habitadas pelos chamados povos isolados. 279 parlamentares votaram a favor e 108 contra. Foram registradas apenas 3 abstenções. Saiba mais.

Valor médio da cesta básica em Rio Branco corresponde a quase 50% do salário mínimo, diz pesquisa

O Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Acre (Ifepac) divulgou nesta semana um levantamento que aponta o preço médio da cesta básica na capital acreana. O valor teve um reajuste de 1,48% em comparação ao mês anterior, chegando a R$ 577,09. Os cálculos têm como base o valor de 15 produtos comercializados em cinco supermercados de Rio Branco. Leia aqui.

Confira o que abre e fecha neste feriado de sexta-feira em todo o Acre

O feriado do Dia Internacional da Mulher, comemorado na última terça-feira (8), foi transferido para esta sexta-feira (10) em todo o Acre. Com a mudança, os órgãos governamentais, incluindo a Central de Serviços Públicos (OCA), não terão expediente. Saiba mais.

Nível do Rio Tarauacá sobe quase dois metros e atinge cotas de alerta e transbordo em apenas 24 horas

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) de Tarauacá informou nesta quinta-feira (10) que o rio Tarauacá, do município de Tarauacá, no interior do Acre, ultrapassou as cotas de alerta e de transbordamento com a subida de quase dois metros em apenas 24 horas. Leia na íntegra.

N. Lima aumenta em 30% verba de vereadores para contrato de assessores, elevando gasto em quase R$ 2 milhões

De última hora, o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, N.Lima, submeteu para votação na Casa nesta quinta-feira (10), um projeto de lei que aumenta para R$ 38 mil a verba para os gabinetes dos vereadores para serem atribuída aos cargos de assessor parlamentar. O projeto foi aprovado por 12 votos a 1. O único voto contrário foi do vereador Emerson Jarude (MDB). Saiba mais.

Dois idosos são as novas vítimas da Covid-19 desta quinta; AC está prestes a alcançar 2 mil mortes

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registrou 97 casos de infecção por coronavírus nesta quinta-feira, 10 de março. O número de infectados subiu para 123.157 em todo o estado. Veja Boletim Covid-19.