VÍDEO: homem atira no peito de outro em casa noturna de Rio Branco; assista

Um vídeo gravado dentro da casa noturna Miami Night Pub, na madrugada deste sábado (27), mostra o exato momento que um criminoso dispara contra Antônio Carlos Ferreira da Silva, 32 anos, que acaba ferido com um tiro no peito, após uma briga generalizada dentro da Boate, localizada na Avenida Nações Unidas, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Antônio estava dentro da casa noturna quando ocorreu uma briga generalizada no local. Um homem ainda não identificado discutiu com a vítima e, em seguida, correu até a parte de fora do estabelecimento, onde pegou uma arma de fogo, voltou para a boate, rendeu o segurança que estava desarmado e entrou, indo até seu desafeto e efetuando um tiro que acertou a vítima na altura do peito. Após a ação, o acusado fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado e os paramédicos agiram rápido para salvar a vida de Antônio, que foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelo autor do crime na região, mas o acusado não foi encontrado até o momento. A área foi isolada para os trabalhos da perícia criminal.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).