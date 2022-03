Yasmin Brunet desabafa após fim de casamento gerar comoção

A modelo Yasmin Brunet soltou o verbo ao falar sobre os boatos envolvendo o fim do seu casamento com o surfista Gabriel Medina. Ela disse que as pessoas não estavam respeitando seu espaço.

Através dos stories, a loira se mostrou incomodada com as publicações sobre sua intimidade e afirmou que estava se manter em silêncio para preservar sua saúde mental, mas tem sido difícil.

“É muito difícil ter saúde mental nesse meio. Fico impressionada com a quantidade de fofocas que saem todos os dias. Estou calada há muito tempo aguentando matérias infundadas saírem ao meu respeito”, disse Yasmin, que em seguida completou: “As pessoas não tem o mínimo de empatia ao próximo. Só pensam no que vai dar clique”.

Em tempo, Yasmin e Medina se encontraram em um evento de São Paulo pela primeira vez desde o fim do casamento, que aconteceu no final do ano passado. Os dois foram convidados especiais, da festa de lançamento da marca Gyka, da influenciadora Gkay.

Desabafou sobre traumas e saúde mental

Esta não é a primeira vez que Yasmin faz comentários referente a saúde mental. No último mês a famosa compartilhou um longo texto onde fala sobre a importância discutir o tema de maneira mais cuidadosa. Ela ainda afirmou que se solidariza com pessoas que passam por duros processos para curar traumas.

“É muito foda quando você percebe quem tem muito mais a aprender com a pessoa que está com você. Que a pessoa é tão especial, que às vezes você sente que não merece ela. Para todas vocês lidando com trauma: Minha vontade é de dar uma medalha para vocês por conseguirem acordar todos os dias. Trauma não é brincadeira. A gente tem que começar a levar a saúde mental mais a sério. Porque o que a gente já viveu no passado e carrega até hoje muitas vezes nos assombra. Qualquer pessoa lidando com qualquer tipo de trauma que consegue viver a vida independentemente de tudo o que passou, você é f***”, disse ela em um trecho.

A modelo continuou exaltando a força de pessoas que enfrentam e convivem diariamente com crises. “Só quem tem estresse pós-traumático sabe a batalha diária que é. Só quem tem ansiedade sabe a batalha que é. Só quem tem depressão sabe a batalha diária que é. E às vezes sei que dá vontade de desistir”, disse.

“Às vezes parece que as coisas nunca vão melhorar ou nunca vou mudar. Mas peço que vocês nunca percam a sua fé (…) As coisas que às vezes sinto não desejo para ninguém. A forma que eu vejo as coisas muitas vezes não desejo para ninguém. É como se dentro da minha cabeça tivesse o meu pior inimigo”, desabafou a modelo