Ana Paula Siebert abre o jogo sobre sexo com Roberto Justus

Ana Paula Siebert abriu uma caixa de perguntas no Stories do Instagram para responder algumas curiosidades sobre sua vida.

A modelo, casada com o empresário Roberto Justus, foi questionada por alguns internautas sobre a relação sexual com o marido, e surpreendeu os fãs com os detalhes.

Quando foi perguntada por uma internauta sobre fazer sexo todos os dias, Ana Paula apenas colocou um gif de uma mulher assustada.

Outra seguidora quis saber se “no sexo vale tudo”. Sincera, a modelo afirmou que só tiver um acordo entre o casal. “Quando acordado entre o casal, sim! O importante é a sintonia”, disse ela.

Ana Paula e Roberto Justus se casaram em 2015, em uma luxuosa cerimônia em São Paulo. Em maio de 2020, nasceu a primeira filha do casal, Vicky.