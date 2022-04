Renda extra: 10 formas de ganhar dinheiro na internet

Ganhando cada vez mais espaço no cotidiano das pessoas, a internet é um espaço de pluralidades. Nela você encontra quase tudo que procura, inclusive como ganhar dinheiro na internet. Pode parecer falácia, mas não é: muitas pessoas têm procurado formas de ganhar uma renda extra, e o que não faltam hoje são possibilidades na web; no entanto, é claro, é preciso saber o que se está fazendo.

A seguir, aprenda como ganhar dinheiro na internet de 10 formas diferentes:

E-COMMERCE

É difícil encontrar hoje uma pessoa que nunca tenha comprado pela internet. As lojas virtuais, também chamadas de e-Commerce, são uma tendência mundial para todos os públicos, pois abrangem muitas pessoas de diferentes gostos.

Os e-commerce são um bom exemplo de como ganhar dinheiro extra na internet, pois, embora não demandem o esforço físico e o tempo necessários para se ter uma loja física, podem chegar a ser o seu meio de captação de renda principal — a depender da sua vontade.

Se você trabalhar com algum tipo de produto que possa ser vendido, montar um e-Commerce será a solução para divulgar o seu trabalho e ainda ganhar uma renda extra.

COMO GANHAR DINHEIRO NA INTERNET COM BLOG

COMO GANHAR DINHEIRO NA INTERNET COM BLOG

Domina determinado assunto e pretende ganhar dinheiro apenas falando sobre ele? Uma boa solução seria criar um blog. Mas como ganhar dinheiro na internet de verdade? Com o Google AdSense. Embora existam outros serviços que oferecem o mesmo, o Google AdSense é o mais usado.

Ao aceitar os termos de uso do Google AdSense para o seu blog, anúncios surgirão no seu site (nas laterais), e você ganhará de acordo com o número de cliques dados nos anúncios pelos leitores do blog.

VENDA SEU CONHECIMENTO

No momento em que vivemos, tempo e informações são dinheiro, certo? Como ganhar dinheiro trabalhando na internet? Venda o que você sabe. Se for um especialista em inglês, pense na possibilidade de vender aulas online sobre como dominar esse idioma. Grave vídeos, construa um site bacana e ofereça aulas individuais.

Não fique parado, pense sobre o que você sabe muito e venda, seja em um pacote ou por meio de aulas. Sendo um produto cujas vendas não precisarão de planejamento individual (podem ser iguais para todos), vender o seu conhecimento é um ótimo exemplo de como ganhar dinheiro extra na internet.

FREELANCER

Assim como o e-commerce, um trabalho de freelancer pode ser tanto a sua renda principal como uma maneira de ganhar dinheiro extra na internet. Plataformas como Freelancer, Guru, 99 Freelas, Upwork são algumas das mais famosas — nas quais você pode se cadastrar como um trabalhador e receber serviços online.

Se você estiver tendo dificuldades em começar como um freelancer, estabeleça um nicho que seja do seu domínio e exponha seus trabalhos por meio de sites como o Behance.

YOUTUBE

Quer saber como ganhar dinheiro de verdade? Domina um determinado assunto, mas não gosta muito de escrever? Uma ótima saída é expor o seu conhecimento no YouTube.

E não pense que uma coisa exclui a outra. Se você já tiver um blog, faça conteúdo de vídeo. Além de ser mais uma forma de arrecadar dinheiro, você estará interagindo com outro público.

SITES DE VENDA

Se você não estiver interessado em montar todo um site, compartilhe o seu produto em sites de venda que já tenham um número interessante e expressivo de compradores, como Mercado Livre, OLX e eBay — uma taxa é cobrada para anunciar o seu produto.

Por ser um mercado mais competitivo, os vendedores costumam apostar em produtos diferenciados e que sejam difíceis de encontrar em lojas físicas.

INSTAGRAM

Sabe o seu número de seguidores no Instagram? Ele vale dinheiro! Empresas vêm apostando cada vez mais na divulgação de produtos por meio de pessoas que contam com um grande número de seguidores no Instagram. Se você tiver um número relevante, procure empresas que comercializem produtos do interesse dos seus seguidores e forme uma parceria.

ETSY

Não tem um número expressivo de seguidores, mas está interessado em vender o que produz? Um dos exemplos de como ganhar dinheiro na internet é divulgar o seu trabalho no Etsy. A plataforma é uma das mais importantes de serviços de manufatura. Caso você trabalhe com pulseiras, colares, brinquedos e peças artesanais, mas não sabia por onde começar a vendar, lá você terá grandes chances de dar certo.

TRADUZINDO

Sabe aquele cursinho de inglês, espanhol ou qualquer outra língua que você pagou por anos? Ele pode ser uma solução se você estiver à procura de como ganhar dinheiro trabalhando na internet.

Sites como GetNinjas, ACX oferecem serviços de tradução de textos, livros, monografias e outros conteúdos.

RESPONDA A PESQUISAS

Ainda procurando uma forma de como ganhar dinheiro extra na internet? Responda a pesquisas. Pode parecer besteira, e, claro, não dá pra ficar rico apenas participando de pesquisas, mas com isso já dá pra você ter uma grana extra ao fim do mês. Os sites The Insiders, SendEarnings e Livra são algumas das plataformas mais conhecidas e que vão ajudá-lo a entender como ganhar dinheiro na internet dessa maneira.

O marketing digital pode te ajudar a descobrir mais formas de como ganhar dinheiro na internet.