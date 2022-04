Anitta é criticada por piada sobre fazer “sexo com cachorros”

“A música estava falando sobre um homem casado, certo? E eu disse pra ela: ‘Eu não acho que seja legal, eu nunca ficaria com um homem casado’. Porque eu literalmente…. Mas eu ‘fodo’ com todo mundo, literalmente”, disse a brasileira ao explicar o conceito da música ‘Faz Gostoso’, lançada em 2019. “Você ‘f’ com todo mundo?”, questionou o apresentador, surpreso.

“Se eu sinto vontade…”, disse na sequência, sendo ovacionada pela plateia. “Eu sou muito. Eu sou uma pessoa muito livre. Então eu disse a ela: ‘Não, essa é minha regra número 1. Eu posso ‘fuder’ todo mundo. Mulheres, homens, cachorros. Não, estou brincando. Não, cachorros não…”, disparou Anitta.

[LEGENDADO]

isso é uma das coisas mais nojentas possíveis anitta, em um programa de tv americano, diz -brincando- que transaria com cachorros sério, deixando toda a implicância de lado, isso foi baixo demais.

não se diz algo assim em hipótese alguma…

pisou na bola, anitta pic.twitter.com/BQNy4gTHd4 — bol¡s 🕸 (@fuicomzeus) April 11, 2022

Não demorou muito para que internautas e outros seguidores da cantora criticassem a fala. “Eu não acredito que a Anitta brincou que faria sexo com cachorros em uma entrevista para todo os EUA”, comentou um.

“Eu desafio Anitta a ficar 10 entrevistas sem falar merda e sem falar de sexo, valendo”, disse outra. “Anitta caga muito. Sinceramente. Tudo dela gira em torno de sexo. Quer a todo custo passar que é transante”, criticou uma terceira.